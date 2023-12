Dias após o americano Joe Biden recusar o convite do indiano Narendra Modi para ser o "convidado de honra" do Dia da República, em 26 de janeiro, jornais da Índia noticiam que o chanceler S Jaishankar vai embarcar para uma visita de cinco dias à Rússia.

No destaque do Deccan Herald, será "em meio a tensões entre Índia e EUA". Segundo o Indian Express, Modi e o russo Vladimir Putin conversam antes por telefone, visando "preparar o terreno para um grande número de pactos financeiros, estratégicos e de infraestrutura".

Reprodução/Indian Express

Fontes do jornal dizem que "um acordo foi fechado" e Jaishankar leva uma lista de indústrias indianas, de defesa e energia a farmacêutica, para a Rússia aplicar o que acumulou em hindi, a moeda indiana, com a venda de armamentos e petróleo.

O vice-chanceler russo Andrei Rudenko falou à agência Interfax que os países seguirão ampliando negócios em moedas locais, que impulsionaram o comércio bilateral. "Já podemos dizer que o volume [no ano] atingirá nova marca recorde."

O Hindustan Times acrescentou que a visita abordará a cooperação em defesa e em plataformas multilaterais como a Organização para a Cooperação de Xangai e o grupo Brics.

Jaishankar retomou elogios públicos ao bloco, segundo a agência russa Tass, dizendo no domingo que o Brics "vai crescer, aumentar sua influência, porque concordamos em aceitar novos associados em nossa próxima cúpula", em Kazan, na Rússia.

"Brics é uma mensagem de independência, de que as manifestações da diversidade na cultura, na economia e na política devem vir à tona", falou, citando o que o grupo "tenta dizer: Olha, estamos aqui, o mundo não pode ser governado pelas mãos de sete países".

A Índia vinha se aproximando dos EUA e do G7 até as denúncias de atentados contra dissidentes, no Canadá e nos próprios EUA. O convite de Modi a Biden havia sido feito em setembro, no auge da aproximação, e foi recusado agora por "agenda", segundo o Washington Post.

ARÁBIA SAUDITA, NÃO

O saudita Arab News noticia que os houthis, do Iêmen, retomaram os ataques no mar Vermelho —e, segundo seu porta-voz, continuam "proibindo quaisquer navios que viajem para os portos israelenses até que tragam os alimentos e medicamentos de que os nossos leais irmãos na Faixa de Gaza precisam". O jornal registrou que Omã está mediando conversas, visando "salvar os esforços para acabar com o conflito no Iêmen" que vinham sendo feitos por Arábia Saudita e Emirados.

Arábia Saudita e Emirados que se recusaram a participar do grupo de navios juntado pelos EUA contra os houthis.