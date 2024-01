Brasília

Com a filiação do vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha (União Brasil), o MDB vai chegar a nove vice-governadores. A cerimônia que oficializará a troca de partido de Pampolha está marcada para 8 de fevereiro.

Em 2026, seis deles devem assumir os governos e disputar as eleições para continuarem nos cargos: Ricardo Ferraço (ES), Daniel Vilela (GO), Hana Ghassan Tuma (PA), Walter Alves (RN), Gabriel Souza (RS), além do próprio Pampolha.

Os outros três vice-governadores são Geraldo Júnior (BA), Jade Romero (CE) e Themístocles Filho (PI), que trabalham com governadores que estão em seus primeiros mandatos.

Atualmente, o MDB tem três governadores, Ibaneis Rocha (DF), Helder Barbalho (PA) e Paulo Dantas (AL), todos em segundo mandato.