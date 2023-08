Vencedora da Semana: a CPI do 8/1, que conseguiu incluir Jair Bolsonaro (PL) diretamente na investigação, após novas revelações nos casos das joias e dos hackeamento das urnas.

O programador Walter Delgatti Neto, conhecido como o hacker da Vaza Jato, durante depoimento à CPMI do 8 de Janeiro - Pedro Ladeira/Folhapress

Perdedor da Semana: Bolsonaro, que viu o cerco contra ele se fechar após depoimentos e quebras de sigilo.

Fique de Olho: Com Lula em viagem à África, as atenções se voltam para a Câmara, que promete concluir arcabouço; CPI do MST pode votar relatório final, e a do 8/1 segue investigando Bolsonaro.