O presidente do diretório municipal do MDB de São Paulo, Enrico Misasi, instituiu na sexta-feira (15) o Conselho da Militância Histórica do partido, formado pela "velha guarda" dos filiados à legenda. Eles devem ter participação nos rumos da sigla e na campanha à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

O presidente do PMDB da cidade de SP, Enrico Misasi, em evento com militantes do partido - Divulgação

"A primeira missão dos históricos é a reeleição de Ricardo Nunes. A experiência da militância e a trajetória do MDB na defesa dos valores democráticos são imprescindíveis neste momento", disse Misasi, que também é secretário-executivo de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo.

O Conselho terá entre suas missões ajudar na busca de novas filiações e na formação de uma chapa competitiva de pré-candidatos à Câmara Municipal.