São Paulo

Um grupo de líderes evangélicos brasileiros que viajou a Israel para prestar solidariedade ao país devido aos ataques do grupo terrorista Hamas foi recebido nesta terça-feira (4) pelo presidente Isaac Herzog. Participam da comitiva o apóstolo Estevam Hernandes e a bispa Sônia Hernandes, da Renascer em Cristo, os pastores Edson e Wesley Rebustini, da Igreja Bíblica da Paz, entre outros.

O presidente israelense e sua esposa, Michal Herzog, fizeram pronunciamento em português no qual agradeceram a manifestação dos brasileiros.

Isaac Herzog (centro), presidente de Israel, e Michal Herzog, primeira-dama, durante encontro com o apóstolo Estevam Hernandes - Reprodução

"Os povos do Brasil e de Israel são irmãos. No Brasil e pelo mundo vemos irmãos e irmãs da comunidade cristã que entendem que fomos atacados por terroristas e estamos lutando contra forças do mal. Queremos mandar uma mensagem para nossos irmãos de todas as igrejas: nós amamos vocês e queremos vê-los aqui na Terra Santa", disse.

"Nós amamos Israel, oramos por Israel, e queremos que essa aliança jamais seja rompida", disse o apóstolo Estevam Hernandes.