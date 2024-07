O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, decidiu processar o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo (Condepe), Adilson Sousa Santiago, por tê-lo comparado ao ditador nazista Adolf Hitler em uma postagem no Instagram.

Postagem do presidente do Condepe, Adilson Santiago, em que compara o secretário Guilherme Derrite a Adolf Hitler - Instagram

Como mostrou o Painel, Santiago retratou Derrite com o bigode característico do alemão e o chamou de "DeHitler". Também reproduziu uma frase em que o secretário disse que "é vergonhoso para um policial não ter pelo menos três mortes no currículo". Derrite, ex-policial da Rota, posteriormente se retratou pela declaração.

"Não se trata de publicação que apenas indica que o querelante [Derrite] seria nazista –o que, por si só, já seria grave pela carga histórica carregada por este termo –, mas relaciona a atuação dele, enquanto pessoa pública com cargo de alta relevância no Poder Executivo, às práticas adotadas em regime que, no passado, implementou, governamentalmente, o processo de genocídio de milhões de pessoas", diz a queixa-crime, assinada pelo escritório de Fernando José da Costa, atualmente secretário municipal de Justiça, que está licenciado da firma.

Na peça, Derrite pede indenização por danos morais e sugere audiência de conciliação.

O Condepe é um órgão formalmente ligado à Secretaria da Justiça e Cidadania do estado, mas goza de autonomia operacional

Procurado pelo Painel, Santiago não se manifestou.