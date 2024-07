A Secretaria do Meio Ambiente do Pará autorizou a dragagem no Porto de Belém. Esta licença era necessária para a logística da COP30, possibilitando que embarcações de grande porte, como transatlânticos, usem o porto.

Diversas dessas embarcações deverão ser utilizadas como hospedagem para turistas e autoridades durante a realização do evento, em novembro de 2025.

A Companhia Docas do Pará tem um prazo de 30 dias para apresentar um cronograma das operações de dragagem, definir a tecnologia a ser utilizada e apresentar um Plano de Ação de Emergências e de Emergência Individual.

Uma simulação da dragagem de um trecho da Baía do Guajará, especificamente no porto da Companhia Docas do Pará (CDP), foi realizada no mês passado, em São Paulo, no Laboratório de Tanque de Provas Numéricas da Universidade de São Paulo (USP). Um segundo teste de simulação ocorrerá no domingo (7).