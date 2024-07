O Ministério do Desenvolvimento Agrário lança nesta quarta-feira (3) o Programa Nacional de Florestas Produtivas, que tem como objetivo a recuperação de áreas degradadas para fins produtivos em estabelecimentos rurais da agricultura familiar e territórios de comunidades tradicionais.

A etapa inaugural do programa vai beneficiar 1.680 famílias em 21 assentamentos no Pará. A ideia é ampliar a produção de alimentos saudáveis, gerar emprego e renda e contribuir para o cumprimento de metas de enfrentamento às mudanças climáticas.

Realizado em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, o programa inclui assistência técnica para as famílias escolhidas e aumento da linha de crédito Pronaf Floresta, com limite de financiamento de R$ 100 mil e taxa de juros de 3% ao ano.