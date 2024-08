Líder do PSD na Câmara, o deputado Antonio Brito (BA), viajou a Mogi das Cruzes, em São Paulo, para participar neste domingo (18) do lançamento da candidatura de Mara Bertaiolli (PL) à prefeitura da cidade.

O gesto foi interpretado como mais uma investida de Brito para conseguir apoio do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a sua candidatura à presidência da Câmara. Os deputados que miram a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) buscam ter apoio do PL, já que é a maior bancada da Casa, com 93 deputados.

Além disso, Mogi das Cruzes é a cidade do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o que reforça o simbolismo de Brito ter participado do evento. Além de Valdemar, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, também compareceu.

Em julho, em mais um movimento nesse sentido, Brito se reuniu com o próprio Bolsonaro. Na ocasião, ele recebeu a "medalha dos três is", que o ex-chefe do Executivo entrega a aliados.