Brasília

A Voar Aviation adquiriu da Eve, subsidiária da Embraer, 70 evtols —veículos elétricos similares aos carros dos Jetsons— para implementar seu plano de ação em uma nova fronteira: o transporte aéreo de passageiros em grandes centros urbanos.

Segundo a empresa, já está em curso a construção da infraestrutura: os chamados vertiportos e centros de manutenção em 29 cidades brasileiras.

Modelo de uma aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (evtol) que será adquirida pela Voar - Divulgação

As primeiras da lista serão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza, Natal, Recife, Belo Horizonte, Goiânia, Ribeirão Preto, Florianópolis e Camboriú.

A operação comercial, contudo, ainda depende de regulamentação. A discussão está em curso em diversos países do mundo, inclusive na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

A expectativa é que os voos estejam liberados a partir de 2025.

"As principais áreas metropolitanas e destinos turísticos serão estruturados pela Voar levando em consideração as necessidades específicas dos evtols, incluindo espaço para pousos e decolagens, além da infraestrutura de recarga elétrica das aeronaves", diz Alessandra Abrão, CEO da Voar.

Para Abrão, por ser elétrico, essa nova modalidade de transporte urbano, contribuirá para a redução da poluição atmosférica e para a "promoção de um transporte mais limpo e com menor impacto ambiental".

Alessandra Abrão, CEO da Voar - Divulgação

A Voar é uma empresa brasileira que responde por 25% da gestão de frota de aeronaves executivas no país. Isso inclui, além de fretamentos executivos com aviões próprios, serviços de administração, manutenção e gerenciamento de aeronaves [para terceiros], transporte aeromédico, venda de peças e aeronaves.

Sua rede conta com 16 hangares nos principais aeroportos do país, quatro centros especializados de manutenção e uma base nos EUA.

A produção da Eve das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (evtols) conta com financiamento de R$ 490 milhões do BNDES para sua primeira fase de produção.

Segundo o banco, a quantia equivale a 75% do total investido nessa fase do projeto. Além do piloto, a aeronave é capaz de transportar quatro passageiros. Os ruídos emitidos são 90% inferiores aos do helicóptero.

Com Diego Felix