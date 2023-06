São Paulo e Brasília

A incorporadora VCI, que está trazendo a rede Hard Rock Hotels ao Brasil, espera movimentar R$ 8 bilhões com a comercialização de unidades dos hotéis de luxo que pretende instalar em oito cidades.

Com um atraso de um ano, o primeiro deles está sendo concluído na Ilha do Sol, no município de Sertaneja, a cerca de 80 km de Londrina (PR). A empresa diz que está em fase final de construção e já vendeu 90% das frações do empreendimento. A inauguração está prevista para o segundo semestre deste ano.

Outros dois empreendimentos estão em construção —um em São Paulo (SP), na antiga sede do banco Sumitomo, na avenida Paulista, e outro na Praia de Lagoinha, em Paraipaba (CE).

Arte mostra como será a fachada e a piscina do hotel Hard Rock em Fortaleza (CE) - Divulgação

Em fase de captação de recursos para as obras estão as unidades de Campos do Jordão (SP), Jericoacoara (CE), Foz do Iguaçu (PR), Natal (RN) e Recife (PE).

Apenas a unidade de São Paulo não é comercializada no modelo de multi propriedade imobiliária.

Nessa modalidade de compras de frações do empreendimento, os clientes adquirem o direito de uso de apartamentos em um determinado número de semanas ao longo do ano.

O objetivo deste modelo de gestão de recursos é captar investimentos na fase de construção e permitir aos multi proprietários vantagens após a inauguração do espaço, além de diminuir os custos que a administração de uma casa de praia geraria ao proprietário, por exemplo.

Em 2017, a VCI adquiriu o direito de usar a marca Hard Rock no mercado brasileiro, em uma parceria de 28 anos.

Em 2021, a VCI teve seu registro de companhia aberta suspenso pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A suspensão ocorreu após atraso de mais de um ano na prestação de informações à autarquia. Durante o período, a companhia não pôde, por exemplo, emitir títulos no mercado para captar recursos.

A situação, segundo a assessoria do grupo, foi totalmente resolvida com o pagamento de uma multa e o fechamento de capital da VCI. O problema, diz a empresa, não atingiu a captação de recursos para o projeto hoteleiro.

A companhia informa ainda que o atraso nos empreendimentos ocorreu devido às restrições impostas pela pandemia. No Paraná e no Ceará, não foi possível manter as obras com o isolamento social.

Com Diego Felix