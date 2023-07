São Paulo

A FecomércioRJ lança, nesta segunda (24), câmara privada de mediação e conciliação voltada para empresas do Rio de Janeiro do comércio de bens, serviços e turismo. As atividades começam em 1° de agosto.

O objetivo é ampliar o acesso à Justiça, reduzir os custos processuais e dar mais agilidade à solução dos casos em andamento por meio de mediação desses conflitos.

Atualmente, existem 17 câmaras do gênero em funcionamento no estado do Rio. De acordo com o Tribunal de Justiça do RJ, somente no ano passado foram realizadas 9.662 audiências de conciliação e cerca de 33% (um terço) resultaram em acordo, pondo fim ao processo judicial que estava em curso.

"A imparcialidade é uma das prerrogativas deste serviço, que poderá beneficiar tanto empregadores quanto empregados na busca por um consenso", afirma Jacqueline Lippi, juíza aposentada do Tribunal Regional do Trabalho e consultora jurídica da FecomércioRJ.

