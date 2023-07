Brasília

Os governadores Helder Barbalho (PA), Eduardo Leite (RS) e Eduardo Riedel (MS) participam juntos de um programa de estudos sobre economia verde na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos EUA.

O curso, com duração de cinco dias, é desenhado pela organização da sociedade civil Comunitas.

O governador do Pará, Helder Barbalho, participou de um programa de estudos em Stanford - Divulgação

A organização é realizada em parceria com o programa Leadership Academy for Development (LAD), do principal centro de pesquisa sobre questões internacionais de Stanford: o Freeman Spogli Institute for International Studies.

Os governadores tiveram aulas como "Resolução de Problemas de Políticas Públicas", com o cientista político Francis Fukuyama, "Parcerias Público-Privadas", com o professor e pesquisador Michael Bennon, e "Mudança Climática e Democracia", com professor e pesquisador sênior Steve Stedman. Além disso, também se aprofundaram o estudo de caso acerca da Parceria Público-Privada do Centro Cívico de Long Beach, com Michael Bennon.

"Estamos dialogando, transmitindo conhecimento, recebendo muitas informações e estudando economia verde para cada vez mais implementar em nosso estado a transição do uso do solo, e compreender que nossa floresta é uma vocação para gerar empregos verdes, economia de baixo carbono, desenvolvimento sustentável, cuidando das pessoas e cuidando do meio ambiente", disse Helder Barbalho à coluna.

Barbalho também aproveitou a oportunidade para conversar os participantes para atuação conjunta na organização da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30) que será realizada em novembro de 2025, em Belém.

"Não é COP de Belém ou do Pará. É uma COP do Brasil", disse.

Com Diego Felix