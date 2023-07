Brasília

A reestruturação acionária da JBS, que pretende aprovação de seus acionistas para negociar papéis na Bolsa de Nova York e na B3, deve liberar, por ano, US$ 350 milhões no caixa da companhia.

É o que afirmou à coluna o presidente global da companhia, Gilberto Tomazoni.

Planta da JBS em Jundiaí (SP) - Paulo Whitaker - 01.jun.2017/Reuters

Este é o pedágio que a empresa paga para emitir Bonds (títulos de dívida no exterior), especialmente nos EUA. Para ficar com esses papéis, os investidores cobram um prêmio de até 1,5% pela empresa não ser listada no país.

"Imagine o que podemos fazer com esse dinheiro que todo ano deixa de sair da companhia", disse o CEO da JBS.

A ideia, segundo ele, é usar esses recursos para reforçar a estratégia da companhia, de crescimento por meio de consolidação de marcas nas mais diversas formas de proteína (suína, bovina, asinina, e até vegetal).

O executivo cita como exemplo de ampliação a compra da produtora australiana de salmão Huon Aquaculture. Também menciona marcas de charcutaria italiana e pratos prontos nos EUA como um plano a ser perseguido na busca de um portfolio de marcas consolidadas e diversificadas.

"A meta é fazer com que até 2025, a JBS tenha pelo menos dez marcas com faturamento de US$ 1 bi cada", disse.

Com Diego Felix