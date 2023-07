São Paulo

Levantamento da FecomercioSP revela que o setor de turismo decolou movido, quem diria, pelo bom desempenho das companhias aéreas, que voltaram a tomar passageiros das empresas de ônibus.

Em maio, o faturamento do setor de turismo fechou em R$ 18,2 bilhões. Deste total, R$ 5,8 bilhões concentrou-se nas aéreas e R$ 2,9 bilhões, nas empresas de transporte terrestre. Outros R$ 5,2 bilhões saíram das redes de hotéis e a diferença (R$ 4,3 bilhões) foi movimentada por outros elos da cadeia.

Passageiros no aeroporto de Congonhas, em São Paulo - Danilo Verpa - 09.mai.2023/Folhapress

No total, houve um crescimento de 7,1% nas receitas totais do setor na comparação com o mesmo período de 2022.

Segundo a FecomercioSP, já são 26 meses consecutivos de variações positivas no turismo. Os dados foram compilados com base em informações do IBGE e de associações do setor.

O transporte aéreo foi o principal vetor de avanço. O faturamento em maio (R$ 5,8 bilhões) registrou alta de 12% maior ante o mesmo período de 2022.

Segundo o relatório, as empresas se beneficiaram com o aumento do número de passageiros (o maior desde 2019) e com a redução da tarifa média (cerca de R$ 150 em um ano).

De acordo com o conselho de Turismo da FecomercioSP, a tendência é de melhora para os próximos meses, com cenário mais favorável para investimentos das companhias, impulsionadas por combustível e dólar relativamente mais baratos.

Por outro lado, as empresas de transporte terrestre tiveram a menor variação no mês, registrando um crescimento de 0,8%.

Com um faturamento de R$ 2,9 bilhões, voltaram a perder o espaço conquistado na pandemia ao tomarem passageiros das companhias aéreas.

O setor hoteleiro apresentou o segundo maior faturamento do mês (R$ 5,2 bilhões), um crescimento de 6,4%).

Com Diego Felix