A chinesa BYD anuncia, nesta quarta (9), ter atingido a produção de cinco milhões de veículos elétricos e híbridos. Até julho, as vendas acumuladas globais desses modelos ultrapassaram 4,8 milhões de unidades.

A marca foi anunciada por Wang Chuanfu, presidente e CEO da fabricante, em uma cerimônia realizada na sede global da BYD, em Shenzhen, na China.

"Hoje chegamos a um momento histórico para a BYD ao testemunharmos o lançamento do nosso veículo número 5 milhões da linha de produção", disse.

Chinesa BYD apresenta compacto 100% elétrico Dolphin, que deverá ser produzido na Bahia - 28.jun.2023-Eduardo Sodré/Folhapress

Os carros elétricos impulsionaram significativamente o ritmo da indústria automobilística da China nos últimos anos. Foram 14 anos para a indústria chegar ao patamar de 10 milhões de veículos de energia limpa e menos de 18 meses para dobrar esse número e chegar aos 20 milhões de veículos produzidos.

Em 2022, os veículos de energia limpa da BYD tiveram um crescimento expressivo. Foram vendidos ao longo do ano quase 1,9 milhão de unidades.

A produção entre janeiro e julho de 2023 foi de 1,5 milhão de unidades. Deste total, 92.469 carros vendidos foram comercializados em outros países, um recorde para a empresa que em apenas sete meses superou o número de unidades vendidas em todo o ano passado.

No fim de junho, a fabricante anunciou sua intenção em se instalar em Camaçari (BA), no lugar do antigo complexo industrial da Ford para produzir alguns modelos no Brasil.

Com Diego Felix