Brasília

A chinesa BYD vendeu um carro Dolphin a cada dois minutos e meio desde o lançamento do carro elétrico até as 18h de quarta. A fabricante anunciou que, em apenas seis horas, comercializou 146 unidades.

Os modelos ainda são importados, mas a BYD já anunciou que vai fabricar carros no Brasil.

BYD apresenta compacto elétrico Dolphin no Clube Monte Líbano, em São Paulo. Carro deve ser produzido na Bahia - 28.jun.2023-Eduardo Sodré

Em encontro no Palácio do Planalto, a vice-presidente executiva da companhia, Stella Li, reafirmou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a intenção da empresa em se instalar em Camaçari (BA), no lugar do antigo complexo industrial da Ford.

Com Diego Felix