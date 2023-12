Brasília

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) liberou oito operações indiretas de financiamento, dando a largada para empréstimos indexados pela TR (Taxa Referencial), com juros de até 2% ao ano.

Contratadas a partir da última semana de novembro pelos bancos Itaú e CNH Industrial (bancos repassadores), as oito operações somam cerca de R$ 22 milhões.

Os recursos provêm do BNDES Mais Inovação, programa aprovado em setembro que conta com até R$ 5 bilhões por ano para crédito.

Sede do BNDES, no Rio de Janeiro - 04.jan.2018-Lucas Tavares/Folhapress

As empresas beneficiadas ficam em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Com custo em taxa referencial (TR), o programa apoia empresas de todos os tamanhos em projetos de investimento e na aquisição de máquinas e de serviços de inovação.

Os contratos se enquadram no subprograma Difusão Tecnológica, que apoia, com até R$ 20 milhões (para cada operação), a contratação de serviços tecnológicos bem como a compra de equipamentos com tecnologias inovadoras e de bens de informática com tecnologia nacional, que cumpram o Processo Produtivo Básico (PBB).

"O apoio a pequenas e médias empresas é uma prioridade do governo Lula. Essa linha do BNDES, com taxas mais baratas, estimula a inovação e a digitalização, tornando as empresas brasileiras mais competitivas e mais preparadas, gerando valor agregado e, consequentemente, mais emprego e renda para o país", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Com Diego Félix