Brasília

Pesquisa da Genial/Quaest revela que sete em dez brasileiros consideram os governos em todas as esferas como responsáveis pelo acidente da mina de sal-gema da Braskem, em Maceió (AL).

Somente 15% dos entrevistados culpam a petroquímica pelo rompimento da barragem, que fez afundar bairros inteiros da capital alagoana.

Moradores de Maceió fizeram protestos contra a Braskem, após possível risco de colapso em mina - Jonathan Lins - 06.dez.2023/Reuters

Outros 15% não souberam responder.

O acidente atrapalha o futuro da petroquímica. O fundo árabe Adnoc fez oferta de R$ 10 bilhões para adquirir a participação da Novonor (ex-Odebrecht), dividindo o controle da companhia com a Petrobras.

No plano, havia recursos destinados a compensações, mas com o agravamento da crise, ainda não se sabe se as negociações seguirão em frente.

A pesquisa foi realizada com 2.012 entrevistados entre 14 e 18 de dezembro em todas as regiões do país.

Com Diego Felix