São Paulo

Finalistas do Mundial de Clubes da FIFA nesta sexta (22), Manchester City e Fluminense são dois exemplos do abismo de receitas entre os grandes clubes da Europa contra os times sul-americanos. Enquanto um está com a saúde financeira em dia, o outro lidera em dívidas.

Segundo levantamento da consultoria Sports Value, a receita total do Manchester City é de R$ 3,8 bilhões contra R$ 347 milhões do Fluminense.

O lateral Marcelo, do Fluminense, em partida pelo Mundial contra o Al Ahly - Giuseppe Cacace - 18.dez.2023/AFP

A equipe inglesa só perde no total de dívidas. Enquanto o carioca soma R$ 678 milhões em contas a pagar, o City acumula R$ 392 milhões.

Além da receita, o City movimenta mais dinheiro em quesitos como direitos de televisão, marketing, arrecadação em dias de jogos, custos de futebol, salários e valor de plantel. Veja a seguir: