Brasília

O rebaixamento do Santos para a série B do Brasileirão vai gerar uma perda de R$ 90 milhões em receitas, segundo estimativas da Sports Value, consultoria especializada em marketing esportivo.

O clube encerrou 2022 com receitas de R$ 342 milhões, sendo R$ 145 milhões com direitos de transmissão na TV. A projeção é de que essa receita seja de R$ 55 milhões, em 2024.

O jogador Marcos Leonardo, atacante do Santos - Paulo Pinto/AFP

"A única saída é explorar a marca do Santos, que pode alavancar receitas. Mas na conjuntura atual deve cair também", disse Amir Somoggi, sócio da Sports Value.

Segundo ele, isso também ocorreu com o Grêmio. O rebaixamento encolheu as receitas de TV em 57% — R$ 118 milhões. No entanto, a gestão no time sulista conseguiu preservar as receitas com iniciativas de marketing.