São Paulo

Três em dez paulistas decidiram passar as festas de fim de ano em casa e pensam em viajar apenas fora da temporada. É o que mostra uma pesquisa do Sem Parar, uma das principais empresas de pagamento voltado à mobilidade do país, como pedágios e estacionamentos.

Neste ano, 44% dos entrevistados afirmaram que viajariam no fim de ano —quatro pontos percentuais a menos do que em 2022. Do restante, 32% ficariam na cidade e 24% decidiriam de última hora.

Tráfego de veículos na Rodovia dos Imigrantes - Adriano Vizoni - 26.fev.2022/Folhapress

Os que optaram em permanecer em casa nesse período de festas explicaram que preferiam guardar dinheiro para viajar fora dessa temporada.

Segundo o Sem Parar, os destinos preferidos para quem queria sair de casa foram litoral e interior de SP (34% e 33%, respectivamente). Outros 28% viajariam para outros estado e 4%, para o exterior.

Com Diego Felix