A Petrobras liderou o ranking de patentes registradas pelo INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), superando universidades e outros centros de pesquisa. Em 2023, foram 125 patentes de invenção, 15 a mais que em 2022.

Na segunda colocação, com 101 registros, ficou a Universidade Federal de Campina Grande (PB), que, mesmo com 60 pedidos a mais do que no ano passado, não ultrapassou a petroleira.

Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro - 04.mar.2022-Wang Tiancong/Xinhua

A FCA Fiat Chrysler subiu cinco posições e agora é a terceira com mais patentes –foram 58, em 2023. Na sequência, aparecem a Universidade Federal de Minas Gerais (48) e o Instituto Hercílio Random (43).

No total, foram registradas mais de 25 mil patentes de invenção.

Marcas

No ano passado, seguradoras, bancos e emissoras de TV deram espaço no registro de marcas, que mais recebeu pedidos (402). A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) liderou com 536 pedidos.

Foi seguida pela Top Defense (395), Localiza Rent a Car (230), Igreja Batista da Lagoinha (186) e Convenção Batista Lagoinha (173).

De acordo com o INPI, as instituições de ensino e pesquisa só dominaram a lista de registros de programas de computador, ocupando 35 posições.

Neste segmento a Fundação CPQD foi a líder, com 93 pedidos, seguida de Autbank Projetos e Consultoria (88), Linx Sistemas e Consultoria (55), Universidade Federal de Sergipe (52) e Pedro Izecksohn (46).

Com Diego Felix