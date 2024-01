Brasília

Causou desconforto no Planalto o anúncio feito pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, de que a estatal pretende revitalizar um escritório em Natal (RN) para servir de base para a indústria de eólica offshore e de prospecção da Margem Equatorial, no rio Amazonas.

As intenções de Prates foram publicadas em suas redes sociais nesta segunda (22). "Fizemos uma vistoria técnica ao Bloco K do Edifício Sede Rio Grande do Norte da Petrobras, em Natal. O prédio vai ser uma das unidades de apoio da nossa diretoria de Transição Energética e Sustentabilidade e a sede do polo eólico offshore que vamos entregar logo mais", escreveu.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras - Mauro Pimentel - 02.mar.23/AFP

Assessores técnicos do presidente Lula afirmam que Prates descumpre acordo feito com o próprio presidente [em relação às usinas offshore e à prospecção no rio Amazonas] e age em desacordo com o planejamento estratégico da Petrobras.

No plano, só existe previsão de estudos para projetos que considerem instalação de estruturas eólicas em plataformas offshore. Não há nenhum empreendimento concreto que justifique um escritório em Natal.

Em ano eleitoral, a publicação foi recebida pelos assessores políticos do Planalto como movimento político com intuito de influenciar nas eleições municipais.

O presidente da Petrobras defende que os investimentos em eólicas offshore pode render R$ 300 bilhões em três décadas.

O Rio Grande do Norte é um dos estados com o melhor índice de ventos no Nordeste, região que concentrará a maior parte desses projetos.

Embora tenha nascido no Rio de Janeiro, Prates construiu sua trajetória política no Rio Grande do Norte.

Consultado, Jean Paul Prates não respondeu até a publicação desta reportagem.

Com Diego Felix