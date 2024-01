Brasília

A japonesa Mitsui, sócia da Cosan em várias empresas de gás e da Vale, demitiu, nesta sexta (19), os dois principais executivos da área, Rogério Leite e Anderson Bastos.

No mercado, os rumores são de que as demissões se devem às mudanças na Mitsui em relação aos seus planos de investimentos no ramo de gás e que essa virada pode afetar a sucessão no comando da Vale, mineradora que tem Cosan e Mitsui como sócias.

Ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega é o preferido de Lula para a presidência do conselho da Vale - 14.jan.2021-Gustavo Bezerra/Folhapress

O desligamento dos executivos foi anunciado por Tadaharu Shiroyama, CEO da Mitsui Gás. Na conversa, ele se limitou a dizer que se tratava de uma "reestruturação". É o que confirmou Rogério Leite ao Painel S.A..

Aos colegas de Mitsui, o ex-diretor mandou a seguinte mensagem: "Srs, boa tarde! Em breve ficarão sabendo, mas hoje de manhã eu e Anderson fomos desligados do grupo Mitsui. Não nos foram dadas maiores explicações a não ser a praxe de que entenderam que era hora de mudança."

Além de ser sócia da Commit, novo nome da Gaspetro (cujo controle é da Cosan), a Mitsui possui cerca de 41% de participação em concessionárias de gás em Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Ceará.

Para que a compra da Gaspetro fosse aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), uma das condições impostas foi a venda do controle dessas distribuidoras. A Mitsui tem preferência.

No entanto, após o anúncio de que assumiriam o comando dessas empresas, ao menos dois estados (CE e PE) aprovaram leis impedindo estrangeiros de exercerem o comando de concessionárias. Isso impede a Mitsui de exercer sua preferência.

Efeito Mantega

Essa mudança ocorre no momento em que o presidente Lula tenta emplacar Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, para a presidência da Vale em substituição a Eduardo Bartolomeo, que busca a recondução ao cargo.

Cosan e Mitsui têm assentos no conselho. Pessoas que participam das conversas afirmam que a Cosan, de Rubens Ometto, defende Luis Henrique Guimarães, atual conselheiro na Vale. A Mitsui ainda não disse se pretende apoiá-lo ou indicar um nome próprio.

Com Diego Felix