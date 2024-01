Brasília

A FecomércioRJ defende que o governo Lula não volte a exigir visto para viajantes dos EUA, Canadá e Austrália como forma de ajudar a economia do Rio de Janeiro, cidade dependente do turismo.

Passageiros no desembarque internacional do aeroporto internacional Tom Jobim (Galeão) - 05.mar.2020-Allan Carvalho/Agif

"Vemos com bons olhos a decisão de adiar a exigência do visto. E defendemos mais: essa deve ser uma política permanente. Não se trata aqui de criticar ou questionar a diplomacia e o princípio da reciprocidade, mas sim defender uma política pública que gere resultados, de emprego e renda", diz Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro.

"O Rio é uma referência mundial para o turismo e nosso país deve incentivar e apoiar a vinda do turista estrangeiro. A burocracia não pode ser um entrave para isso."

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

O posicionamento da entidade ocorre no momento em que o presidente Lula determinou a suspensão de vistos para viajantes dos três países até 10 de abril.

O petista mudou radicalmente a política do ex-presidente Jair Bolsonaro que, em 2019, pôs fim à exigência para ajudar a impulsionar o turismo internacional no Brasil.

Com a mudança, no entanto, os consulados brasileiros não deram conta de processar a quantidade de vistos solicitados, levando ao adiamento.

Com Diego Felix