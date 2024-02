Brasília

Se o Camarote N1 fosse uma empresa que mantivesse ao longo do ano o faturamento no carnaval, venderia, por dia, mais que todas as lojas da Marisa, que geram receitas anuais de cerca de R$ 2,5 bilhões. O desempenho do icônico espaço na marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, se deve a Tati Oliva, sócia da Holding Clube, dona da marca de eventos.

Tati Oliva no camarote nº1 - 13.fev.2018-Felipe Panfili/Divulgação

Tudo começou há duas décadas, quando a aspirante a empresária fechou parceria com o estilista Amir Slama, que transformou as camisetas do então camarote da Brahma (dona do espaço e da marca no passado) em um objeto de desejo. Hoje, a N1 virou uma marca de luxo que saiu do sambódromo e se firma em produtos lançados em parceria com patrocinadores do carnaval.

Quanto o Camarote N1 deve faturar neste ano no Rio de Janeiro?

Serão R$ 30 milhões em três dias de carnaval.

Além dos patrocinadores, que pagam pelo espaço, vocês produzem artigos em parceria. É uma forma de manter seu faturamento ativo fora dos eventos?

Exato. Hoje, um terço do nosso faturamento vem disso, mas temos metas bem ambiciosas. Já temos, por exemplo, máquinas exclusivas N1 com o café Três Corações. Por que não podemos ter um rede de cafeterias com cápsulas próprias? Ou um prato [utensílio] em um restaurante bacana?

Como é a distribuição de receita desses produtos?

Os royalties variam de 5% a 20%. Se a gente dividisse meio a meio seria franquia, e, para mim, não funcionaria, porque eu teria de entender profundamente do negócio e me dedicar integralmente a ele. Por isso, eu prefiro as parceiras, porque são pedaços de mim junto com alguém que abrace o produto. Já deixei de aceitar parceiros que não tinham esse conceito e olhe que é horrível dizer não para dinheiro (risos).

Mas você já fez arranjos inusitados, Reserva com Heinz, Tok&Stok com Maizena.

Penso com cuidado nas parcerias para que, mesmo que sejam inusitadas, tenham sucesso e reflitam, de alguma forma, esse conceito do premium, do número um. Neste ano, quem for ao camarote no Rio vai poder comer uma pizza N1 da Domino´s. Estaremos no cardápio daqui para frente. É uma pizza cara e as pessoas acham que é até congelada, porque eles entregam em até meia hora. Montaremos uma forneria no camarote para mostrar que a massa é feita com uma super farinha e na hora. Queremos sempre mostrar onde está o valor.

RAIO-X

Advogada, começou trabalhando como estagiária na Banco de Eventos, empresa da Holding Clube, de seu atual marido, José Victor Oliva. Em 2008, criou a Cross Networking, agência que, posteriormente, foi incorporada pela Holding Clube, um dos maiores grupos de livemarketing do país.

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

Com Diego Felix