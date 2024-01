São Paulo

O banco digital Mercado Pago vai aproveitar a folia de Carnaval para fazer uma campanha agressiva de marketing e de vendas com o intuito de captar clientes novos e da concorrência para sua conta remunerada.

Para isso, será oficializado nesta semana como o meio de pagamento oficial do carnaval de rua em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

A apresentadora Tati Machado e o economista e ex-BBB Gil do Vigor, na campanha do Mercado Pago - Divulgação

A fintech financeira fornecerá maquininhas de pagamento aos vendedores cadastrados para a comercialização de bebidas nas ruas dessas capitais, o que, em tese, evitará golpes por clonagem de equipamentos.

Para os comerciantes, serão aplicadas taxas reduzidas durante a festa. Em pagamentos via Pix não incidirão juros e no crédito, as taxas serão inferiores a 1%.

A campanha, que começa a ser veiculada nesta semana, contará ainda com dois garotos-propaganda: o economista e ex-BBB Gil do Vigor, e a apresentadora Tati Machado.

Serão duas etapas. Na primeira fase, o banco oferecerá descontos para quem adquirir seu cartão de crédito nas compras do Mercado Livre.

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

Mais próximo ao Carnaval, os dois influenciadores falarão sobre a conta remunerada e os benefícios de cashback direcionados aos clientes que utilizarem o cartão do Mercado Pago durante o carnaval.

Segundo o banco, a estratégia é o primeiro passo de uma campanha ao longo deste ano para expandir a base de clientes próprios e fazer frente a outras fintechs já consolidadas com oferta de investimentos automáticos atrelados ao CDI.

"O carnaval é uma ótima oportunidade de ampliar o conhecimento da população sobre segurança financeira sem perder a diversão. O Gil e a Tati vão nos ajudar a passar essa mensagem", diz Pethra Ferraz, vice-presidente de Marketing do Mercado Pago na América Latina.

Com Diego Felix