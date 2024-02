Brasília

O enfraquecimento político do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil), jogou no colo do ministro da Educação, Camilo Santana (PT-CE), recursos bilionários do Fust, o fundo de universalização das telecomunicações.

Em plena campanha eleitoral para as prefeituras, o petista pode decidir quais cidades terão escolas públicas conectadas à internet de alta velocidade com os cerca de R$ 500 milhões liberados do Fust neste ano.

Turma do 5º ano da Escola Estadual Juventina Patricia Sant'Ana, em São Paulo - Jardiel Carvalho - 30.ago.23/Folhapress

Desde a criação do fundo, há mais de três décadas, as operadoras depositaram R$ 20 bilhões no Fust, mas os recursos nunca foram usados para a universalização da telefonia. Acabaram ajudando os governos nas metas de superávit primário.

Com a recente mudança da lei, parte desse dinheiro foi destinada à conexão de escolas à internet de alta velocidade.

As teles afirmam que umas das ideias do MEC é contratar a RNP (Rede Nacional de Pesquisa), uma organização social vinculada aos ministérios, para fazer a gestão dos projetos.

Elas, no entanto, dizem que não querem que os recursos sejam direcionados por interesses políticos. Preferem que o BNDES, que hoje oferece linhas de crédito lastreadas com recursos do Fust, seja o gerente dos projetos de conexão das escolas. O assunto será novamente debatido nesta semana.

Desde o início, as operadoras cobram o Ministério das Comunicações para que obtenha do Ministério da Educação a lista de escolas a serem atendidas, o que, segundo as teles, nunca ocorreu.

Com Diego Felix