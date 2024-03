Brasília

O Brasil já é o terceiro maior produtor de óleos essenciais da dōTERRA, multinacional dos EUA e maior do ramo no mundo.

Ao todo, 8.400 produtores locais estão envolvidos na fabricação das essências, gerando renda para 32 mil habitantes —o equivalente à população de uma cidade do porte de Aparecida do Norte, em São Paulo.

O mercado de óleos essenciais está em expansão no país - Divulgação/Personare

A meta da companhia é triplicar o impacto econômico e social da atividade até 2030, diz o diretor-geral no Brasil, Helton Vecchi.

"Queremos chegar a pelo menos 96 mil pessoas", diz.

Os óleos essenciais são extratos puros obtidos de plantas como a lavanda, o orégano e o tomilho, entre centenas de outras espécies.

No Brasil, a produção está centrada em óleos de copaíba e breu branco, na Amazônia, e de erva baleeira e cítricos, no Rio Grande do Sul.

"O foco social acaba sendo o mais importante, porque agimos a partir da política de fornecimento por co-impacto, que remunera de forma justa nossos parceiros, gerando oportunidade e desenvolvimento a eles", diz Vecchi. "Não apenas com renda, mas também com auxílio em educação e saúde às comunidades que nos ajudam."

A cadeia produtiva inclui também 500 colaboradores diretos e indiretos e 400 mil consultores, empreendedores que atuam na divulgação dos produtos e recebem bônus pelas compras realizadas pelos clientes diretamente no e-commerce da empresa.

Só no Brasil, a dōTERRA faturou mais de R$ 1 bilhão em 2023. Em agosto do ano passado, abriu sua primeira fábrica, em Joinville (SC), com investimentos de R$ 50 milhões.

A dōTERRA está presente em 100 países, onde gera mais de 360 mil empregos, de forma direta e indireta, com mais de 1 milhão de vidas impactadas nas famílias sustentadas pela renda dos agricultores.

Com Diego Felix