Os festejos e as encenações promovidas pelos municípios paulistas durante a Semana Santa devem movimentar cerca de R$ 3,2 bilhões na economia.



A projeção é do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP).

De sexta a domingo, a estimativa é de que 2,1 milhões de turistas circulem pelo estado.

A sondagem do CIET mostra que nove entre dez municípios preveem mais turistas neste ano.

Com Diego Felix