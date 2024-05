São Paulo

A Onil Group iniciou a venda de chalés no Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel, em Bandeirantes (PR), por token. O resort digitalizou R$ 166 milhões em frações de chalés de alto padrão.

Previsto para inauguração no final deste ano, o empreendimento terá casas de vila e chalés, que poderão ser adquiridos em tokens a partir de R$ 50 mil.

A Onil Group aposta na tokenização do Morro dos Anjos Águas Quentes Hotel como forma de ampliar as negociações dos empreendimentos - Divulgação

Esse movimento está ganhando força no mercado imobiliário, que vê na modalidade uma forma de ampliar as negociações de empreendimentos e facilitar o processo de aquisição. O fenômeno já ganhou o mundo das artes e até galerias vendem obras dessa forma.

A Onil Group afirma que os tokens no Morro dos Anjos devem valorizar 25% após a inauguração do resort.

O espaço terá a primeira praia artificial do Paraná entre outras comodidades. Está localizado ao lado do Santuário São Miguel Arcanjo, polo turístico que atrai 600 mil turistas por ano e é um dos principais pontos do turismo religioso no país.

A aposta da Onil visa um mercado que pode chegar a US$ 20 trilhões até 2030, valor que equivale a 5% da movimentação do mercado imobiliário mundial, estimado em US$ 400 trilhões.

"Houve uma tentativa [de tokenização] na década passada que não se popularizou, mas agora o cenário é bem diferente. A Onil se preocupou em pegar um empreendimento praticamente concluído e vender. Estamos construindo o primeiro grande case aqui no Brasil", disse em nota Fernando Carvalho, líder de ativos digitais da Onil.

Além dos chalés, que acomodarão até seis pessoas, o Morro dos Anjos terá vilas com espaço para dez pessoas. O espaço ainda conta com um parque aquático, centros gastronômicos e esportivo, área de lazer e a praia artificial, construída a partir de fontes de águas termais, comum na região.

Com Diego Felix