Brasília e São Paulo

A CEO do Nubank, Cristina Junqueira, afirmou ao Painel S.A. que o banco não possui parceria ou qualquer vínculo com o Brasil Paralelo, uma instituição associada ao bolsonarismo.

A executiva gerou uma forte reação entre correntistas do banco após ter publicado nesta segunda (17) no Instagram um convite para participar de uma palestra do psicólogo canadense Jordan Peterson, conhecido por publicações conservadoras. O evento é promovido pelo Brasil Paralelo.

Cristina Junqueira, co-fundadora do Nubank - Karime Xavier - 06.mar.20/Folhapress

Os ingressos estão à venda na internet e os convites são enviados somente para amigos ou parceiros. É o que consta no próprio convite, obtido pela coluna.

A executiva postou o convite como story no Instagram. A publicação ficou disponível tempo suficiente para gerar uma enxurrada de mensagens de correntistas que ameaçaram cancelar suas contas.

Até a deputada Erika Hilton reagiu. Em sua publicação, ela chegou a mencionar a ligação do Nubank com o Brasil Paralelo, o que gerou ainda mais comentários.

Konrad Scorciapino, hoje executivo no Brasil Paralelo, fez carreira no Nubank como engenheiro de software. Foi ele o responsável pelo desenvolvimento do aplicativo do banco.

Segundo a Agência Pública, seu nome está associado ao 55Chan, fórum conhecido por disseminar discursos de ódio e antissemitismo.

Por meio de sua assessoria, Cristina Junqueira negou que o Nubank tenha qualquer parceria ou vínculo com o Brasil Paralelo.

Procurado, o Brasil Paralelo não se manifestou até o momento.

com Diego Felix