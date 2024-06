São Paulo

Um levantamento da agência de dados Macfor revelou que a inflação foi o grande vilão dos jantares românticos no Dia dos Namorados.

A consultoria apontou que as grandes empresas também tiveram dificuldades para promover vendas particularmente entre os mais jovens (nascidos entre 1997 e 2010).

O encarecimento dos produtos e serviços faz com que os namorados usem a criatividade - Zanone Fraissat - 07.jun.23/Folhapress

Para esse público, os influenciadores digitais foram os grandes puxadores de vendas.

Marcas como Avon, Marisa, Natura, C&A, Renner, Riachuelo, entre outros, que apostaram em campanhas envolvendo causas sociais como empoderamento feminino, diversidade de gênero e cor —preocupações entre os jovens da chamada geração Z— tiveram mais sucesso.

Ainda segundo o levantamento, a Hering decidiu não abordar pautas sociais e preferiu apostar no marketing de celebridades com a apresentadora Sabrina Sato.

O engajamento de marcas que, como a Hering, partiram por esse caminho não decolou, diz a Macfor.

Um reels de maior engajamento da Renner no Instagram, por exemplo, gerou 683 curtidas e 58 comentários em um dia no ar, no fim de maio.

"Grande parte desses perfis são de micro-influenciadores, o que reafirma a tendência dos públicos mais jovens a se engajarem mais com produtos eco-friendly e dialogar com vozes mais ‘próximas’ e autênticas", afirma a consultoria.

Em um dos perfis analisados, de uma influenciadora com pouco mais de 45 mil seguidores, um único post chegou a 1,6 milhão de views com a recomendação de um scrapbook feito à mão com a linha do tempo do relacionamento do casal.

Uma outra influenciadora, com pouco mais de 1,3 milhão de seguidores, fez um vídeo com dicas de presentes usando apenas R$ 20. Eram itens como chocolate, doces e até um bilhete da Mega-Sena. A postagem alcançou 3,4 milhões de visualizações.

No caso desses influenciadores de pequeno a médio alcance, relatos da vida real do casal geraram engajamento e romperam uma linguagem menos humanizada, adotada pelas grandes marcas, que se valeram de conteúdos mais formais para a data.

Com Diego Felix