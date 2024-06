Brasília e São Paulo

Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil lideraram no crédito para empresas no ano passado no momento em que Itaú e Bradesco reduziram suas ofertas em R$ 36 bilhões.

Entre os maiores bancos privados, somente o Santander impulsionou suas linhas corporativas.

Logo do Bradesco - Reuters

As instituições públicas ampliaram em R$ 28,3 bilhões os empréstimos, o que impediu em grande parte uma queda brusca do crédito corporativo entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Atualmente, a carteira de crédito dos cinco maiores bancos para empresas é de R$ 184,2 bilhões. É o que mostram os dados consolidados pelo Banco Central.

A maior retração ocorreu no Bradesco, R$ 24,7 bilhões a menos no período, seguida pela do Itaú (R$ 11,1 bilhões). O Santander, em sentido oposto, ampliou a oferta em R$ 8,3 bilhões.

Apesar disso, o Itaú continua com a maior carteira corporativa, com R$ 474 bilhões em empréstimos. É seguido por BB (R$ 345,3 bilhões), Bradesco (R$ 292,8 bilhões).

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aparece na quarta posição, com R$ 277 bilhões, mas a integralidade dos recursos são linhas dedicadas a projetos de infraestrutura.

Caixa e Santander administram R$ 221,5 bilhões e R$ 213,5 bilhões, respectivamente.

Varejo

Para pessoas físicas, os cinco maiores bancos do país injetaram R$ 181,5 bilhões entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Deste total, 86% (R$ 156 bilhões) foram da Caixa e do BB. O restante (R$ 25,6 bilhões), partiu de Itaú, Bradesco e Santander.

Geografia

Considerando a carteira ativa (que inclui pessoas físicas e empresas), as maiores altas foram da Caixa (R$ 48,6 bilhões), BB (R$ 85,2 bilhões) e Santander (R$ 23,1 bilhões).

Itaú e Bradesco registraram queda na oferta de crédito de R$ 2,8 bilhões e R$ 31,6 bilhões, respectivamente.

A distribuição dos recursos apresentou desempenho variado de acordo com as instituições.

Caixa, BB e Santander concentraram mais esforços no Norte e Nordeste, que registraram maior crescimento na oferta de crédito em relação às demais regiões. Apesar disso, em valores, Sul e Sudeste concentraram os recursos.

O Bradesco foi a única instituições, entre as cinco maiores, que reduziu o crédito em todas as regiões do país.

Outro lado

O BB negou ter recebido qualquer orientação do governo para ampliar sua oferta de crédito e afirma ter autonomia na gestão.

"Todas as decisões no BB consideram boas práticas bancárias, com decisões tomadas de forma colegiada, respeitando cada etapa da sua governança", disse em nota.

"Faz parte da estratégia do BB crescer no crédito, apoiando seus clientes dos diversos segmentos, o que adiciona valor para a sociedade, bem como gera resultados sustentáveis para seus acionistas."

O banco informa que, no ano, o desempenho positivo para as linhas de crédito nas empresas teve destaque com as operações do Pronampe, programa de incentivo do governo que conta com garantia do FGO [Fundo de Garantia de Operações), e com as do agronegócio.

O Itaú Unibanco disse, via assessoria, que a concessão de crédito tem como principais parâmetros as necessidades dos clientes e a disciplina na gestão de riscos, de modo que a carteira de crédito se mantenha saudável.

O banco informa que, em 2023, a carteira de crédito para pessoas jurídicas registrou aumento de 7% quando contabilizados crédito puro e títulos –papéis emitidos pelo banco para o financiamento de empresas.

Este ítem, no entanto, não é contabilizado pelo BC.

O banco estima que, para 2024, a carteira de crédito total cresça entre 6,5% e 9,5%."

Com Diego Felix