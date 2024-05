São Paulo

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou o financiamento de R$ 1,7 bilhão para investimentos nas nove distribuidoras do Grupo Energisa.

Segundo o banco, a operação será destinada para melhoria do serviço em 11 estados e 863 municípios entre Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Sergipe, Acre, Rio de Janeiro e Rondônia.

Fachada da sede do BNDES, no centro do Rio de Janeiro - Rafael Andrade - 30.jan.09/Folha Imagem

Ao todo, mais de 20 milhões de consumidores são atendidos pelas distribuidoras da Energisa nessas regiões. A operação de Mato Grosso receberá a maior parte dos recursos, cerca de R$ 395 milhões.

"O apoio de R$ 1,76 bilhão do BNDES ao Grupo Energisa demonstra o papel estratégico do financiamento público na promoção do desenvolvimento, com impacto positivo na condição de vida dos brasileiros e brasileiras, por meio de melhorias significativas na distribuição de energia elétrica. E isso é uma prioridade do governo Lula", disse em nota Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

Até o fim do ano a Energisa pretende investir R$ 9,3 bilhões em sua operação. Segundo o planejamento da companhia, os recursos serão alocados para melhorias no atendimento a novos domicílios, a ampliação de subestações e linhas de distribuição de energia e a troca de equipamentos.

Também devem ser expandidas ou substituídas redes de energia.

A Energisa controla 22 concessões no setor de energia elétrica, sendo nove distribuidoras e 13 transmissoras, espalhadas em uma área equivalente a 24% do território brasileiro.

Com Diego Felix