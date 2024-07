Brasília

A convite do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, a economista Cristiane Alckmin assumirá o comando da MSGás, a companhia estadual do estado.

Alckmin foi ex-secretária de Economia de Goiás no primeiro mandato do governador Ronaldo Caiado e concentrou a chefia da Fazenda, Planejamento e Orçamento.

A economista e ex-secretária de Economia de Goiás, Cristiane Alckmin - Divulgação

No controle das contas de Goiás, ela liderou o ajuste fiscal para que o estado conseguisse aderir ao RRF (Regime de Recuperação Fiscal), ajudando na reeleição de Caiado.

Após deixar o cargo, atuou como consultora sênior do Banco Mundial e foi um dos signatários da reforma tributária.

Caberá a Alckmin posicionar a companhia sul matogrossense de gás como fornecedora de insumo para a indústria no Centro-Oeste por preços mais competitivos em um mercado ainda fechado, apesar do novo marco legal do setor.

Com Diego Felix