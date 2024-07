Brasília

Sheldon Mills, diretor de consumo e competição da FCA (Autoridade de Conduta Financeira) do Reino Unido, vem ao Brasil defender uma de suas principais bandeiras: a inclusão financeira e a proteção dos consumidores.

Mills será uma das estrelas do Finance of Tomorrow, evento internacional sobre regulação que faz parte do calendário paralelo do G20 e ocorre no Museu do Amanhã e no Maravalley, no Porto Maravilha, entre 12 e 14 de agosto.

Sheldon Mills, diretor da Autoridade Financeira do Reino Unido - FCA/Divulgação

Defensor do open banking, Mills pretende compartilhar sua experiência, incluindo o combate à discriminação dos sistemas antigolpes e o uso de inteligência artificial.

"Mills é uma referência internacional", disse Marco Araújo, um dos organizadores do evento promovido pela Potion Global, consultoria britânica.

A Potion foi fundada por Gavin Littlejohn, responsável pela implementação do open banking no Reino Unido. A consultoria tem como sócia também a investidora brasileira Bianca Lopes.

Pelo menos 60 figuras importantes do mercado nacional e estrangeiro participarão do evento, entre elas Otávio Damaso, diretor de regulação do Banco Central, Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do BC, e João Pedro Nascimento, presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

O Finance of Tomorrow tem apoio do Banco Central e da Invest.Rio, da prefeitura do Rio.

Com Diego Felix