São Paulo

Um robô usado pela CGU (Controladoria-Geral da União) levou à diminuição de R$ 64,7 milhões no valor de uma licitação para manutenção nas rodovias BR-82 e BR-158, em Santa Catarina.

O trecho, que engloba uma extensão de 124,1 km, tinha sua licitação inicial orçada em R$ 284,5 milhões e chegou a ser suspensa em fevereiro para análise. O contrato previa duração de cinco anos nas obras.

Trecho da BR-101 e rodovias que a cortam, em Santa Catarina - Bruno Santos/Folhapress

Batizado de Alice (analisador de licitações, contratos e editais), o robô é uma ferramenta que gera alertas, seguindo trilhas de auditorias automatizadas com o cruzamento de dados e inteligência artificial. Com as indicações do robô, os auditores avaliam e confirmam as melhorias indicadas.

Agora, a CGU pretende utilizá-lo para análise de em contratos acima de R$ 10 milhões.

No caso da manutenção nas rodovias, a CGU questionou o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) em Santa Catarina sobre possíveis impropriedades identificadas no orçamento da obra.

O relatório apontou equívoco de R$ 60,4 milhões na quantidade de cimento asfáltico de petróleo que seria comprado para realizar a melhoria na pista.

Também indicou possível acerto de preços a serem realizados em produtos como defensa metálica, ancoragem, dreno superficial e aquisição e transporte de emulsão asfáltica para reciclagem de base.

Outros R$ 4,3 milhões foram cortados após serem detectados impropriedades nos serviços de pintura de faixas, setas e zebrados com termoplástico por aspersão (técnica utilizada na sinalização das vias), e no transporte do cimento asfáltico.

Com a redução de 22%, o edital foi reaberto em abril e a empresa vencedora assumiu a licitação com valor de R$ 194,1 milhões.

Com Diego Felix