O BNDES aprovou o financiamento da primeira venda da aeronave agrícola Ipanema 203 movida a etanol da Embraer. A entrega da aeronave está prevista para o terceiro trimestre de 2024.

O financiamento ocorreu por meio do Fundo Clima, que prevê apoio à aquisição de máquinas e equipamentos relacionados à redução de emissões de gases do efeito estufa e à adaptação às mudanças do clima e aos seus efeitos.

O Ipanema, avião agrícola - Divulgação/Embraer

"O Fundo Clima é um importante instrumento de financiamento da transição energética e da descarbonização no Brasil. Com ele, o BNDES financia e fortalece a inovação na indústria nacional, gerando empregos qualificados e renda", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. "Neste caso, temos uma perspectiva de avançar no desenvolvimento de um combustível sustentável para aviação."

Movido a etanol, o Ipanema 203 é usado para lançamento de sementes, água e para pulverização de produtos sólidos ou líquidos, químicos ou biológicos.

Com Diego Felix