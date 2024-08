A atriz Deborah Secco diz que foi muito complicado lidar com o fim do seu casamento com Hugo Moura. "A separação foi a coisa mais difícil que já vivi na vida inteira", afirma ela em entrevista à revista Marie Claire.

"Eu sou filha de pais separados e ainda me dói a ruptura da minha família. Hoje, entendo que meus pais ficaram muito mais felizes para serem mãe e pai melhores após se separarem", completa.

A atriz Deborah Secco posa para a capa da revista Marie Claire de agosto - Cecília Duarte/Divulgação

Deborah e Hugo anunciaram publicamente o fim do relacionamento de nove anos em abril. Desde então, a artista pouco se pronunciou sobre o assunto com o objetivo, segundo ela, de preservar a filha do casal, Maria Flor, 9 anos.

"Continuamos nesse momento de entendimento, ressignificando as coisas, sempre trazendo também para minha filha que eu e o Hugo, aconteça o que acontecer, estaremos juntos por ela, nos amando. A gente não está mais casado, mas Hugo é uma das pessoas que mais amo na vida. [...] Queremos que ela passe por isso da forma mais tranquila, amorosa e silenciosa possível", diz a artista.

Capa da edição de agosto da revista Marie Claire, que chega às bancas na próxima segunda (5), a atriz também falou sobre maternidade e seus novos projetos profissionais, como a segunda temporada de "Rensga Hits" e a sequência do filme "Bruna Surfistinha", 13 anos após a primeira versão.

Deborah Secco falou ainda sobre a importância da liberdade feminina. "Sei que o poder está nas mãos dos homens. Tudo é ensinado e treinado para permanecer assim, para eles controlarem o nosso corpo, as nossas escolhas. Não que sexo seja a minha vida, mas ele faz parte dela, vai fazer parte da vida da minha filha e de qualquer pessoa saudável", diz a atriz.

CIDADE LUZ

Padrinhos do Time Brasil nas Olimpíadas de Paris, o ator Murilo Rosa e a modelo e apresentadora Fernanda Tavares celebraram 17 anos de casamento na capital francesa. Na quarta (31), a atriz e influenciadora Isabella Scherer acompanhou as competições de natação em Paris.