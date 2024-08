Brasília

A Samsung saiu na frente e exibe, na próxima semana, o funcionamento de um sistema que verifica que busca barrar golpes via celular para roubo de dados.

Desenvolvido por uma empresa dos EUA, o software será implementado pelos demais fabricantes de smartphones e celulares com aval da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

A Samsung vai lançar o sistema contra fraudes nos celulares - Jung Yeon-Je/AFP

O sistema será gerenciado pela ABR Telecom, que centralizará a contratação do serviço por empresas interessadas na identificação e autenticação de suas chamadas.

Instituições financeiras são o alvo da nova plataforma diante da quantidade de golpes ocorridos em nome de bancos.

As empresas que assinarem o serviço —que custará poucos centavos por ligação— garantem que seu nome apareça no visor do número chamado sempre que a ligação for autêntica, mesmo que o destinatário não tenha o telefone salvo em seus contatos.

Isso impedirá que um callcenter do Banco do Brasil ou uma varejista, como Carrefour ou Lojas Renner, seja bloqueado quando ligar para telefones de uma base aleatória de potenciais clientes com o intuito de oferecer cartão de crédito ou qualquer outro tipo de serviço ou benefício.

Vivo e Tim estão preparadas para a implementação do sistema porque operam com a tecnologia LTE. A Claro enfrenta dificuldades, segundo técnicos da Anatel.

Entre os fabricantes de aparelhos, a Samsung é a que está mais adiantada. Quase todos os seus modelos já estão com o software embarcado. Google, Apple e Motorola estão mais atrasados.

O sistema será exibido pela primeira vez em um evento da Telcomp (Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas) na quarta (14), em Brasília (DF).

"Isso barra golpes via celular com ofertas de bancos, cartões de crédito, benefícios, cobranças inexistentes de dívidas que levam o usuário a ser alvo de roubo de dados por malwares ou ligando para uma central", diz Luiz Henrique Barbosa, presidente da Telcomp.

"A empresa que quiser um contato com o destinatário, assinará esse serviço que custará centavos por ligação."

Barbosa explica que, quando o telefone chamado tocar, aparecerá uma mensagem no visor de que a ligação foi checada e realmente partiu da empresa.

Com Diego Felix