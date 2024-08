O ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol diz que as mensagens reveladas pela Folha sobre procedimentos não-oficiais de Alexandre de Moraes para investigar bolsonaristas são razão para o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal.

O ex-procurador Deltan Dallagnol, que coordenou a força-tarefa da Lava Jato - Gabriel Cabral/Gabriel Cabral/Folhapress

Para Deltan, o caso é "mil vezes pior" do que as conversas entre promotores e o ex-juiz Sergio Moro reveladas pela chamada Vaza Jato, em 2019.

"Se alegavam erroneamente que na Lava Jato havia um suposto conluio entre juiz e procurador, nesse caso é mil vezes pior, não só porque existia e está comprovado, mas porque juiz e procurador eram uma só e única pessoa", afirmou Deltan ao Painel.

Segundo ele, as mensagens "comprovam as suspeitas de que o ministro Alexandre de Moraes atua como investigador, procurador e juiz, usando a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE como ‘laranja’ para encomendar relatórios sobre o que gostaria de decidir, em que a iniciativa do ministro era ocultada ou disfarçada, o que pode caracterizar falsidade ideológica".

Ele acrescentou que o ministro usurpou a função pública do procurador-geral da República e que isso o torna impedido para atuar nos inquéritos que comanda contra os bolsonaristas.