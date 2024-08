São Paulo

Empresários e economistas começaram a abrir o bolso e se mobilizar nas campanhas eleitorais deste ano para prefeitos e vereadores. Puxam a fila Arminio Fraga, da Gávea Investimentos, Luis Stuhlberger, da Verde Asset. Ambos doaram nas eleições presidenciais de 2022.

Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central e fundador e chairman da Gávea Investimentos - Zanone Fraissat/Folhapress

Neste mês, Fraga destinou R$ 50 mil para o candidato à Câmara do Rio de Janeiro, Pedro Duarte (Novo) e R$ 30 mil na campanha de reeleição do vereador de Embu das Artes (SP) Abidan Henrique da Silva (PSB). Abidan chegou a ter o mandato caçado por fazer denúncias contra a prefeitura, mas retomou o posto após uma liminar judicial.

Stuhlberger enviou R$ 50 mil para Daniel José (Novo), atual suplente a deputado federal.

Luiza Trajano, dona do Magalu, doou R$ 50 mil ao diretório do PDT em Ibiraci (MG), cidade próxima a Franca (SP), onde a empresária deu o pontapé inicial à sua rede varejista. O partido é o mesmo do atual prefeito da cidade, Ismael Candido, candidato à reeleição.

A escritora Beatriz Bracher, irmã de Cândido Bracher, ex-presidente do Itaú, destinou R$ 40 mil ao PT no Rio de Janeiro. Em 2022, Beatriz foi uma das entusiastas de círculos de influência entre a alta sociedade carioca que estava em dúvida sobre quem votar e ajudou a organizar jantares em favor da candidatura de Lula ao Palácio do Planalto.

Rubens Menin, dono da CNN e da MRV, distribuiu um total de R$ 700 mil entre dois candidatos em Minas Gerais, sendo um deles Fuad Jorge Noman Filho (PSD), que disputa a prefeitura de Belo Horizonte.

Como noticiou o Painel, Helio Seibel, do Grupo Ligna, contribuiu com R$ 100 mil para a campanha de Pablo Marçal (PRTB) em São Paulo. Cesar Helou, integrante do conselho da Piracanjuba, enviou R$ 100 mil para a candidata à prefeitura de Araraquara (SP), Eliana Honain (PT).

Com Diego Felix