Em julho, o Ministério da Saúde confirmou as duas primeiras mortes por febre oropouche no país. Até então, não havia relato na literatura científica mundial sobre a ocorrência de óbito pela doença.

Os casos foram registrados em duas mulheres de 22 e 24 anos, sem comorbidades, nas cidades de Camamu e Valença, na Bahia, respectivamente.

Segundo a pasta, a detecção de casos foi ampliada para todo o país em 2023, após o Ministério da Saúde disponibilizar de forma inédita testes diagnósticos para toda a rede nacional de Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen).

Até então, os casos se concentravam na região Norte do Brasil. Neste ano, já foram registrados mais de 7.000 casos de febre oropouche, em 20 estados brasileiros. A maior parte deles no Amazonas e em Rondônia.

Para explicar o que é a febre oropouche e como preveni-la, a apresentadora Priscila Camazano recebe a repórter Ana Botallo, no Como É que É? desta quarta-feira (21).

