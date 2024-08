Brasília

O Consórcio Nordeste, em parceria com o governo do Rio Grande do Norte assina, nesta quinta (22), o primeiro contrato de comercialização de hidrogênio verde do país.

Segundo o governo potiguar, será a primeira emissão de nota fiscal para venda do insumo.

Parque eólico próximo ao assentamento Acauã, no Rio Grande do Norte - Zanone Fraissat/Folhapress

Firmado com a CPFL Energia e a Mizu Cimentos, o contrato prevê investimentos de R$ 40 milhões até 2030.

Reduto das energias renováveis, o Nordeste busca investidores para exploração do hidrogênio verde.

Atualmente, os estados da região possuem projetos em desenvolvimento que somam 72,8 GW com a capacidade de produzir 11 milhões de toneladas de hidrogênio verde por ano.

O Piauí-estado lidera com 21,4 GW e 23 memorandos de entendimento (MOUs), seguido pela Bahia (14,3 GW), Sergipe (14 GW), Maranhão (10 GW), Ceará (13,7) e Rio Grande do Norte (5,2 GW).

Os cearenses lideram em volume de memorandos de entendimento (36), que têm grandes chances de seguirem como projetos de geração.

O Nordeste já é responsável por mais de 85% da produção de energia renovável no Brasil, com o Rio Grande do Norte à frente, concentrando a produção de energia com as fontes solar e eólica.

"Estamos mostrando ao mundo que o Brasil, e especialmente o Nordeste, está pronto para liderar a produção de hidrogênio verde, atraindo investimentos e inovação para nossa região", disse a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que preside o Consórcio Nordeste.

O grupo busca uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hidrogênio Verde (ABIHV) para a criação de uma sólida cadeia de valor para o hidrogênio verde no Brasil, posicionando o Nordeste como um hub global de energia limpa.

Com Diego Felix