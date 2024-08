O ator Cássio Gabus Mendes, 62, está de saída da Globo. Após 42 anos na emissora, o contrato do artista se encerra no fim deste mês e não será renovado.

"Está tudo certo. A vida continua e coisas novas estão por vir", afirma ele à coluna. "O meu contrato se encerra dia 29, dia do meu aniversário, e já está combinado que não será renovado."

O ator Cássio Gabus Mendes no lançamento do livro "O lado B de Boni", de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, na Livraria da Tavessa do shopping Iguatemi, em São Paulo - Ronny Santos/Folhapress

Nos últimos anos, a Globo tem adotado um novo modelo de trabalho, em que os atores são contratados por obra certa. Já deixaram o elenco fixo da empresa nomes como Carolina Dieckmann, Paulo Betti, Marieta Severo e Antonio Fagundes.

"Tenho alguns projetos paralelos que ainda não estão fechados, mas as coisas estão acontecendo. E posso também voltar para lá [Globo] para algum outro trabalho", diz.

Filho do novelista Cassiano Gabus Mendes (1927-1993), nome fundamental na história da emissora, o ator estreou no canal em 1982, em um papel pequeno em "Elas por Elas", trama assinada pelo seu pai. Curiosamente, o remake da história foi também o seu último trabalho na emissora antes do fim do contrato fixo.

Na nova versão de "Elas por Elas", exibida até abril deste ano, na faixa das seis, Cássio interpretou o ambicioso Roberto.

Ao longo das quatro décadas em que esteve no elenco fixo da Globo, Cássio fez mais de 20 novelas, além de séries e programas especiais, com destaques para "Vale Tudo" (1988), "Tieta" (1989), "Anos Rebeldes" (1992) e "Éramos Seis" (2019).

Questionado pela coluna sobre o remake de "Vale Tudo", que a emissora prepara para o ano que vem, o ator diz torcer para dar certo.

"É uma novela muito interessante e a gente sabe da importância e do peso que ela tem. A TV Globo tem a maior capacidade para realizar isso e ser um grande sucesso", afirma.

Na história escrita originalmente por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Cássio interpretou o mocinho Afonso, filho da vilã Odete Roitman (Beatriz Segall) e que era enganado por Maria de Fátima (Gloria Pires).

O ator Humberto Carrão vem sendo apontado como o nome escolhido para dar vida ao personagem na nova versão. "Eu não tenho nenhuma informação sobre o remake, mas o Carrão é um grande ator. Tenho uma admiração por ele e, com certeza, ele vai arrebentar", diz. Cássio conta que os dois se tornaram amigos recentemente, quando atuaram em "Todas as Flores" (2022-2023).

Já sobre uma possível participação especial de sua mulher, Lídia Brondi, na atualização da trama, Cássio afirma não ter informações. "Não sei de nada". Lídia interpretou a jornalista Solange, par romântico de Afonso em "Vale Tudo". Os dois voltaram a contracenar em "Tieta" e "Meu Bem, Meu Mal" (1990), mas só se envolveram afetivamente depois dessa última trama.

Lídia deixou a carreira artística em 1992 e hoje atua como psicóloga. Ela não costuma aparecer em eventos.

Na noite de terça (20), Cássio esteve ao lado do irmão, o também ator Tato Gabus Mendes, no lançamento do livro de memórias "O Lado B de Boni", do ex-executivo da Globo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, em São Paulo.

"Talvez ele seja o mais importante homem de televisão que nós tivemos. E o Boni é uma pessoa de vanguarda, um homem ímpar. É um prazer estar aqui e espero que ele escreva mais livros para que possamos conhecer mais a sua história e a da TV. "