Brasília

O Fortaleza, antes na lanterna do Brasileirão, pode se tornar líder após mais de 20 rodadas, desbancando o Botafogo.

Com a virada, tornou-se o terceiro time que mais se valorizou desde 2020. Seu valor de mercado passou de R$ 254 milhões para R$ 636 milhões, um aumento de 150%, segundo a Sports Value, consultoria de marketing esportivo.

Disputa entre Yago Pikachu, do Fortaleza (de banco), e Fabricio Bruno, do Flamengo - Sergio Moraes/Reuters

O clube, que é gerido como uma SAF, só perde para o Red Bull Bragantino (crescimento de 219%) e para o Atlético-GO (179%).

Nesse período, o Fortaleza viu suas dívidas caírem de R$ 47 milhões para R$ 7 milhões e as receitas saltarem de R$ 106 milhões para R$ 258 milhões.

Os superávits acumulados são de R$ 108 milhões, impulsionado por valores recebidos e não gastos provenientes da Liga Forte União.

Segundo Amir Somoggi, sócio da consultoria, do ponto de vista do custo de seu futebol, o clube gasta quase quatro vezes menos que o Flamengo e três vezes menos do que Palmeiras e Corinthians.

"O Fortaleza teve crescimento em receitas com o torcedor, mesmo com menor renda que os clubes do Sudeste e Sul", diz Somoggi.

"O clube investiu no futebol com eficiência. Gastando menos, chegou mais longe."

Com Diego Felix