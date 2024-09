Brasília

Preocupada com ameaças de golpes a beneficiários do Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal lança nesta terça (17) uma campanha de alerta contra ataques feitos via redes sociais com links enviados por SMS e WhatsApp.

O banco tem sido usado por golpistas que enviam links em nome da instituição aos beneficiários para, a partir dele, roubar dados e ter acesso às contas.

Fachada do prédio da Caixa Econômica Federal em Brasília - Antonio Molina/Folhapress

A Caixa diz que links suspeitos podem levar à instalação de programas espiões, que podem ficar ocultos no celular ou computador, coletando informações de navegação e dados do usuário.

"A Caixa jamais pede senha e assinatura eletrônica numa mesma página, sendo a assinatura digitada somente por meio da imagem do teclado virtual", diz o banco.

Também há casos registrados de beneficiários do programa que relatam tentativas de golpe na hora de sacar os recursos nas agências.

A Polícia Civil de Recife (PE) apura a ocorrência de saques fraudulentos em contas logo após o dinheiro ter sido depositado pelo governo.

O QUE FAZER PARA NÃO CAIR EM GOLPES

A Caixa pede que os clientes…

Não forneçam senhas ou outros dados de acesso em outros sites ou aplicativos

Não compartilhem link dos aplicativos da Caixa

Desconfiem de informações sensacionalistas e de "oportunidades imperdíveis"

Com Diego Felix