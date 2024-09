Brasília

O BNDES apoiou oferta de emissão de R$ 1,3 bilhão de debêntures incentivadas para a concessão do complexo rodoviário Triângulo Mineiro. É a primeira operação do gênero voltada para rodovias.

A oferta pública a mercado foi distribuída pela EPR Triângulo, empresa do Grupo EPR, joint-venture do grupo Equipav e da gestora de recursos Perfin Infra. O BNDES participou do sindicato de bancos coordenadores, liderado pelo Bradesco BBI e que contou também com a participação do Santander.

"O BNDES atuou de forma complementar aos investidores privados e aos demais bancos coordenadores, reduzindo a sua participação frente ao seu compromisso inicial de garantia firme de colocação de R$ 525 milhões para aproximadamente R$ 187 milhões", afirmou Aloizio Mercadante, presidente do BNDES. "É uma prova de que Brasil voltou a investir em infraestrutura no governo do presidente Lula."

Sede do BNDES, no Rio de Janeiro - Lucas Tavares/Folhapress

Segundo Nelson Barbosa, diretor de Planejamento e Relações Institucionais, Nelson Barbosa, a garantia firme dada pelo BNDES foi um importante fator de atração de investidores.

"O projeto vai ser viabilizado e ainda vamos poder usar os recursos não aportados nesta emissão para apoiar outros projetos", disse Barbosa.

Responsável por cinco concessionárias de rodovias em Minas Gerais e Paraná, o Grupo EPR tem investimentos relevantes concluídos e a concluir.

"Na EPR Triângulo, temos um contrato moderno e alinhado com as melhores práticas do setor, o que nos permite atuar pelo desenvolvimento regional e a transformação das rodovias sob concessão. O BNDES é um parceiro fundamental nesta estratégia", disse o diretor presidente do Grupo EPR, José Carlos Cassaniga.

A concessão da malha rodoviária financiada, que compreende trechos rodoviários no Triângulo Mineiro e respectivas faixas marginais, foi estruturada pelo BNDES, por solicitação do governo mineiro, e leiloada em agosto de 2022.

Iniciada em fevereiro de 2023, a concessão terá a duração de 30 anos. Estão previstos investimentos totais na ordem de R$ 5,9 bilhões, até o fim da concessão.

O valor de R$ 1,3 bilhão obtido pela emissão de debêntures incentivadas financiará o primeiro ciclo de investimento da Concessão do Sistema Rodoviário Lote 1 – Triângulo Mineiro, que totaliza R$ 2,1 bilhões, a serem investidos até 2031.

O projeto tem potencial de geração de mais de 880 empregos diretos e indiretos.

A concessão consiste em 9 rodovias que somam 627,4 km em Minas Gerais, que passam por 16 municípios: Água Comprida, Araguari, Araxá, Conceição das Alagoas, Estrela do Sul, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patrocínio, Perdizes, Planura, Romaria, Santa Juliana, Uberaba e Uberlândia.

Com Diego Felix